Zweedse verpleegster wint privé-filmfestival

De Zweedse verpleegster Lisa Enroth mag het filmfestival van Göteborg volgen in een vuurtoren op het onbewoonde eiland Pater Noster aan de Zweedse kust.

De organisatoren van het festival vonden het balen dat ze dit jaar alles online moesten laten doorgaan, en bedachten iets aparts om het festival toch cachet te geven. Ze schreven een wedstrijd (DS 5/1) uit waarbij één filmfan de kans kreeg om een week solo door te brengen in het midden van de zee, met enkel de meeuwen als gezelschap, om daar dan de zestig films van het ­festivalprogramma te bekijken. In ruil daarvoor moet de uitverkorene wel haar impressies over de films en over het kluizenaarsleven bijhouden in een dagboek.

12.000 filmliefhebbers uit 145 landen schreven zich in, maar Enroth, die als verpleegkundige op een covid-afdeling werkt, won. Zij is zaterdag naar het eiland gebracht en vertelde aan de BBC dat dit precies is wat ze nodig heeft na de slopende maanden in het ziekenhuis. Er is speciaal voor deze week een projectiezaaltje ingericht in de bovenste verdieping van de vuurtoren. Enroth mocht geen computer of telefoon meenemen, ze kreeg enkel een tablet om haar dagboek bij te houden.