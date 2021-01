Als vreemde eend in de bijt doet ook Kathleen Depoorter, oppositieleidster tegen het coronabeleid, een gooi naar het ondervoorzitterschap.

Of het nu over de mondmaskers, de spuiten of de vaccinatie­strategie ging, het was altijd weer Kathleen Depoorter (N-VA) die zich de voorbije maanden liet opmerken in het federaal parlement als grootste ...