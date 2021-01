Vrouw raakt ernstig gewond bij steekpartij in psychiatrische instelling

In het psychiatrisch centrum Amedeus in Mortsel is zondagavond een 58-jarige patiënte levensgevaarlijk gewond geraakt na een mesaanval door een andere patiënt. Dat meldt het Antwerps parket.

Het parket in Antwerpen bevestigt dat het een geweldsincident onderzoekt in het psychiatrisch centrum Amedeus van zorgroep Multiversum, in de Deurnestraat in Mortsel.

‘Een 28-jarige man viel daarbij een 58-jarige vrouw aan’, zegt woordvoerster Stéphanie Chomé.

Het slachtoffer kreeg een aantal messteken en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader ging na de aanval op de vlucht, maar hij kon snel gearresteerd worden.

De buurtbewoners van de psychiatrische instelling in de Deurnestraat kregen het advies om binnen te blijven, tot de man weer ingerekend was.

‘Het motief of de aanleiding van dit ernstige incident wordt onderzocht’, zegt Chomé.