Advocaten Bart de Pauw: ‘Verbaasd dat burgerlijke partijen geen bezwaar hebben tegen openen enveloppe’

Volgens de advocaten van Bart De Pauw nemen de burgerlijke partijen ‘een bocht van 180 graden’ nu ze geen bezwaar hebben tegen het openen van een verzegelde enveloppe.

De advocaten van Bart De Pauw laten zondag in een persmededeling weten dat ze verbaasd zijn over de berichtgeving dat de burgerlijke partijen zich niet meer verzetten tegen het openen van een verzegelde enveloppe die in het dossier zit. In die enveloppe zitten de notities van de preventieadviseur van de VRT, waar actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert hun verhaal aan vertelden en waarmee het dossier tegen de televisiemaker aan het rollen ging.

Om zijn verdediging optimaal te kunnen voorbereiden, willen Bart De Pauw en zijn advocaten verslagen inkijken voor het proces begint. Maaike Cafmeyer en Liesa Naert hebben er principieel geen bezwaar tegen dat die enveloppen opengaan, schreef De Morgen. Dat werd ook aan De Standaard bevestigd. Dus, als de rechtbank op 11 februari beslist dat de verslagen alsnog vrijgegeven worden, zal hun advocaat Christine Mussche niet in beroep gaan tegen die beslissing. Want dat zou de procedure alleen maar nodeloos vertragen. De Pauw begon in 2018 al eens een procedure om de verslagen in te kijken, maar de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) wees zijn eis toen af.

Tijdens het inleidingsproces op 14 januari hadden de advocaten van de verdediging, Christine Mussche en An-Sofie Raes, zich nog verzet tegen het openen van de enveloppe, omdat dat het beroep van preventieadviseur zou uithollen en toekomstige slachtoffers ervan kan weerhouden met hun verhaal naar een preventieadviseur te stappen.

Volgens de advocaten van De Pauw zijn ze nu volledig van koers veranderd. ‘Vandaag stellen wij vast dat men aan de overzijde een bocht maakt van 180 graden’, zegt advocaat Michaël Verhaeghe. ‘Wij vragen al 2,5 jaar dat de omslagen open gaan en men heeft zich daar altijd tegen verzet.’

‘Bart wacht nu al drie jaar om zijn versie te kunnen geven’, zegt advocaat John Maes. ‘Ook hij wil maar één ding: dat het vooruitgaat. Wij hebben er geen enkel belang bij de zaak te rekken, integendeel. Moest er op 14 januari op de rechtbank geen verzet zijn geweest, hadden we waarschijnlijk nu al een kalender en concrete data voor de zittingen gehad.’

Op 11 februari wordt een beslissing over het al dan niet openen van de enveloppen verwacht. Wellicht komt er die dag meer duidelijkheid over de startdatum van het proces.