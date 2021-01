10-jarige belegger casht 5.000 procent winst

De Amerikaanse beursgekte van de voorbije dagen was een strijd van amateur-beleggers tegen de grote hefboomfondsen, van de kleintjes tegen de groten. De kleintjes trokken aan het langste eind, zelfs de allerkleinsten, zoals Jaydyn Carr.

De tienjarige Jaydyn Carr, fervente fan van videogames, had eigenlijk gehoopt op een Xbox, maar voor Kwanzaa (een cultureel feest van Afro-Amerikanen) kreeg hij van zijn moeder een ingekaderd papier. Het certificaat maakte hem tot eigenaar van tien aandelen van Gamestop, zijn favoriete winkel. Geen Xbox dus, maar echt ontgoocheld was hij niet toen hij het cadeau iets meer dan een jaar geleden kreeg. Toen was het 60 dollar waard. Intussen heeft Carr beslist zijn aandelen te verkopen, het leverde hem zo’n 3.200 dollar op, weet The San Antonio Express-News. Met de 5000 procent winst die hij maakte, zou hij wel tien Xbox’en kunnen kopen, maar de jongen heeft de smaak te pakken en wil zijn winst opnieuw investeren op de beurs.

Losers

‘Jongemannen die niet genoeg seks krijgen en daarom maar wat speculeren.’ ‘Losers die thuis zitten te spelen op de beurs terwijl ze teren op uitkeringen van de overheid.’ De omschrijvingen van aandeelhouders van Gamestop waren de afgelopen dagen niet mals. Carr valt bezwaarlijk dergelijke verwijten aan te wrijven. Hij is niet één van de rebellen van Reddit, het internetforum waarop beleggers elkaar de voorbije dagen oppookten om massaal aandelen te kopen van doodgewaande bedrijven, zoals de videogameswinkel GameStop. De groep amateur-investeerders deden de aandelenkoers exponentieel stijgen, om shortsellers te raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Shortsellers hadden er namelijk op gerekend dat de aandelen flink verlies zouden lijden (Gamestop zat in slechte papieren en zag zich genoodzaakt om het merendeel van zijn winkels te sluiten.) Nu zijn het de shortsellers zelf die verlies lijden, marktanalisten schatten dat hun hefboomfondsen deze maand al ruim 70 miljard dollar verloren. Jaydyn Carr is een toevallige passant die een gelukstreffer heeft gescoord, een onverwachte winnaar van een bizar (beurs)spel.

Ujamaa

In december 2019 ­- hij was toen acht - kreeg hij van zijn moeder Nina tien aandelen van Gamestop ter ere van Ujamaa, één van de zeven principes van het Kwanzaa-festival dat staat voor coöperatieve economie. Ze wou hem financiële geletterdheid bijbrengen. ‘Zijn vader is gestorven in 2014’, vertelde zijn moeder aan CNN, ik moet ervoor zorgen dat hij klaar is voor de toekomst. Er kan mij altijd iets overkomen, ik wil erover waken dat hij van aanpakken weet, ook als ik er niet ben.’

Ze vertelde hem dat het een investering was op lange termijn en liet hem af en toe eens op haar telefoon kijken naar de aandelenkoers. ‘Maar vorige woensdag hoorde ik plots ding, ding, ding, ding’, waarschuwingsmeldingen op haar smartphone van de beurs-app. ‘Ik greep mijn telefoon. Ik zag 351 dollar voor één aandeel, ik was in shock, ik had die dingen gekocht voor 6 dollar per stuk, dat kon niet waar zijn.’ Het bedrag schommelde drastisch op en neer, de koers wijzigde constant. Ze haalde haar zoon uit de virtuele les in zijn kamer. ‘Ik probeerde hem uit te leggen dat dit uitzonderlijk was. Ik vroeg hem wat hij wou doen: houden of verkopen.’

Eerste vruchten

Verkopen, besloot de jongen prompt. Een beslissing die hij zich niet beklaagt. De twee beslisten om 2200 dollar van de opbrengst op Jaydyns spaarboekje te plaatsen, de overige 1.000 dollar gaan ze opnieuw in aandelen investeren. De jonge beursgoeroe Jaydyn kiest voor Microsoft en Roblox, een gamebedrijf dat zich opmaakt voor beursintroductie.

De naam Kwanzaa is overigens afgeleid van het Swahili matunda ya kwanza, wat ‘eerste vruchten’ betekent. Afwachten of Jaydyns volgende oogst ook 5.000 procent winst oplevert.