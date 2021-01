Wout van Aert ontgoocheld in zichzelf na zilveren WK-medaille: ‘Niet teruggevochten zoals ik dat anders kan’

Bij Wout van Aert overheerste de ontgoocheling na zijn zilveren medaille op het WK veldrijden. Zijn lekke band speelde hem parten, maar ook de manier waarop de Belgisch kampioen daarmee omging. ‘Wie een voorsprong kan verwerven, is vaak in het voordeel als Mathieu en ik duelleren.’

Wout van Aert was teleurgesteld na zijn zilveren medaille, zijn derde in vijf maanden tijd. ‘Ik zat op een gegeven moment in een gunstige situatie. Het lek rijden kostte te veel tijd’, stelde hij. Maar hij was ook streng voor zichzelf. ‘Ik ben teleurgesteld in mezelf omdat ik niet heb teruggevochten zoals ik dat anders kan. De moraal zat niet hoog genoeg om terug te boksen. Die lekke band voelde ik nog voor het kruisen van de finish. Het was een leegloper, denk ik. Ik verlies er een halve minuut bij.’

De achtervolging eindigde niet in een remonte. ‘Ik maakte enkele foutjes in het zand en ontplofte toen. Ik moest enkele keren van de fiets op momenten wanneer dat nefast was. Misschien had ik minder snel het gat moeten proberen dichten, maar dat is natuurlijk praat achteraf. Als ik zelf die voorsprong heb zonder lekke band, dan heeft Mathieu misschien dezelfde situatie te pakken.’

Foto: BELGA

Het duo is altijd aan elkaar gewaagd. ‘Wie een voorsprong kan verwerven, is vaak in het voordeel. Dan is er meer controle voor de leider en kan je je een foutje veroorloven. Die lekke band gooide roet in het eten. Nu kan ik nog niet tevreden zijn, ondanks mijn palmares van de afgelopen weken.’

‘Om een WK te winnen moet alles meezitten. Ik kan mezelf enkel verwijten. Ik heb mijn hoofd niet laten hangen, maar er brak mentaal wel iets. Of fans daar iets aan hadden veranderd? Dat had er niks mee te maken, want ze zouden ook voor Mathieu schreeuwen. Ik heb ze wel gemist. Hopelijk zijn ze er snel opnieuw.’

Pidcock: ‘Soms sh*t in het zand’

Tom Pidcock werd vierde na een laat duel met Toon Aerts. ‘Ik was behoorlijk sterk, maar in het zand was ik soms goed en soms sh*t’, lachte de Brit achteraf. ‘Ik was dicht bij Toon voor de derde podiumplaats, maar niet dicht genoeg. Ik ben tevreden omdat het zand mijn specialiteit niet is. Ik word er steeds beter in. Laat ons eerlijk zijn: wie zal er binnenkort nog weten wie er derde of vierde geworden is? Dus ik laat mijn resultaat maar voor wat het is. Het was een goed seizoen voor mij. Dit geeft me vertrouwen naar het wegseizoen en naar het volgende seizoen in het veld. Die twee toppers zijn een handvol jaar ouder dan mij, dus ik hoop ze in de toekomst toch meer het vuur aan de schenen te kunnen leggen.’ De weg ligt letterlijk open nu voor Pidcock, want hij rijdt het Omloop Het Nieuwsblad. ‘Ik moet vanavond zondag nog een nieuwe coronatest afnemen om naar Groot-Brittannië te kunnen afreizen voor de laatste voorbereidingen.’

Eli Iserbyt: ‘Enkel resultaat valt tegen’

‘Al bij al ging het goed met mijn blessure in gedachten. Gezien de omstandigheden en de zanderige omloop mag ik tevreden zijn. De uitslag op zich is misschien niet voldoende, maar er staat nog veel moois op het programma. Mijn start was goed, ook al snap ik niet wat die brug daar zo vroeg stond te doen in de race. Het is jammer voor de Belgen dat de Nederlanders alle vier de wereldtitels pakken, maar het zijn allemaal toppers natuurlijk. Binnenkort zullen we ook de verdienste van bondscoach Sven Vanthourenhout zien en dan zullen wij ook meer resultaten nog zien, denk ik.’

Toon Aerts tevreden met derde bronzen medaille

Voor de renner van Trek Baloise Lions is het al de derde WK-medaille op rij, telkens een bronzen exemplaar. ‘Dat is zeker niet slecht. Ik had schrik dat ik iets te snel wegreed van de tegenstand voor de bronzen medaille. Want dan moet je op die zware zandstrook helemaal alleen afzien. Net voor de laatste ronde kwam Pidcock aansluiten, maar ik zag dat dat krachten kostte bij de Brit. Hij maakte immers snel weer foutjes in het zand. Deze bronzen medaille, de derde op rij, maakte me trots. Ik sta telkens op het podium met twee wereldtoppers op het veld én de weg. Ik kon de cross half volgen en denk dat Wout kansen had om een mooie solo af te ronden. Mathieu reed in het begin niet zomaar weg van mij op die strook langs de kust, pas later zag je dat hij daar sneller reed.’ Voor Aerts is het een leuke opsteker na een lastig seizoen. ‘Ik had telkens iets tegen op momenten dat ik mezelf top waagde: een sterke tegenstander, een sterke ploeg op tactische parcoursen, een valpartij op training… Dit maakt veel goed.’

Bondscoach Sven Vanthourenhout: ‘Missen een titel en extra medaille’

Drie medailles voor de Belgen, zonder één wereldtitel: daarmee kan een Belgisch bondscoach zelden tevreden zijn. ‘We missen een titel en een extra titel. Dat Nederland meer medailles zou pakken, lag in de lijn der verwachtingen als je kijkt naar hun dominantie bij de dames bijvoorbeeld. Maar we kunnen als België niet tevreden zijn. Je moet natuurlijk ook naar de tijdgeest kijkt. Niemand is door het ijs gezakt. Dus ik kan niemand met de vingers wijzen. De ontgoocheling van Wout? Als hij niet lek rijdt, dan heeft hij wellicht de koers in handen. Maar in de tweede helft van de race deed Mathieu alles perfect. En dat lijkt de verdiende wereldkampioen.’

Vanthourenhout zou in maart naar het volgende WK in het Amerikaanse Fayetteville gaan kijken. ‘Nu is dat nog onzeker, natuurlijk. Het lijkt een zware omloop waarbij de weersomstandigheden bepalend kunnen zijn. Wout is zeker kandidaat om dat WK in de Verenigde Staten te rijden, maar we moeten afwachten hoe zijn programma verloopt dit jaar. Pas daarna kunnen we die puzzel leggen.’