Rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik, die zondag op 99-jarige leeftijd overleed, was een van de spirituele leiders van de yeshiva (Talmoedische school) in Brisk, Jeruzalem. Een menigte volgde de begrafenisstoet in Jeruzalem naar een begraafplaats aan de rand van de stad, zonder de regels van fysieke afstand te respecteren.

‘Dit is hoe ongelijke wetshandhaving eruit ziet: miljoenen gezinnen en kinderen zitten opgesloten in hun huizen en houden zich aan de regels, terwijl duizenden ultraorthodoxe mensen een begrafenis bijwonen’, twitterde Benny Gantz, coalitiepartner van premier Benjamin Netanyahu. ‘Of we sluiten voor iedereen, of we gaan open voor iedereen.’

Het eenheidskabinet van Netanyahu en Gantz zou zondag laat bijeenkomen om de verlenging van de derde lockdown te bespreken, die om middernacht afloopt. Gantz heeft aangedrongen op hogere boetes en op groen licht om zonder voorafgaande waarschuwing onderwijsinstellingen te sluiten als die openen in weerwil van de lockdown.