Details monstercontract Lionel Messi lekken uit: Argentijn verdiende in vier jaar meer dan 555 miljoen euro

El Mundo pakte zondag groots uit op zijn voorpagina. De Spaanse krant maakte immers de contractdetails van Lionel Messi bekend. Zo zou de Argentijnse stervoetballer op vier jaar tijd zo’n 555 miljoen (!) euro verdiend hebben. ‘Het contract dat Barça geruïneerd heeft’, klinkt het dan ook scherp.

In 2017 ondertekende Lionel Messi het contract, dat komende zomer afloopt. Sindsdien verdient La Pulga op jaarbasis zo’n 138 miljoen euro bij de Catalaanse club. Zonder extra bonussen welteverstaan. Bij het tekenen van dat contract streek hij naast zijn loon ook nog eens 115 miljoen euro aan tekengeld op en kreeg hij een loyaliteitsbonus van om en bij de 78 miljoen. Niet slecht verdiend dus. El Mundo berekende daarnaast dat de sterspeler op die manier maar liefst 210.297 euro netto per dag heeft ontvangen sinds hij in 2017 dat contract ondertekende. Uit dat contract zou Messi al 92 procent van de inkomsten binnengehaald hebben.

Het nieuws gooit in Spanje opnieuw wat olie op het vuur. Afgelopen week raakte namelijk bekend dat FC Barcelona met enorme financiële problemen kampt. De totale schuld van de club zou 1,173 miljard euro bedragen, waarvan meer dan 700 miljoen euro op korte termijn afbetaald moet zijn. El Mundo is dan ook heel streng voor de Argentijn en stelt dat ‘zijn contract de club geruïneerd heeft’.

Contract loopt af

Victor Font, kandidaat voor de voorzittersverkiezing bij Barça, reageerde meteen op Twitter: ‘Hij heeft ons niet geruïneerd. Integendeel. Hij is de beste speler uit de geschiedenis en we willen dat hij voor altijd bij ons blijft.’ Door die tweet wordt ook meteen duidelijk dat Font de intentie heeft om Messi’s contract te verlengen.

Leo Messi s’ha guanyat fins l’últim euro que li ha pagat el Barça. Ell no ens ha arruïnat. Al contrari. És el millor jugador de la història i volem que segueixi amb nosaltres per sempre més. — Víctor Font (@victor_font) January 31, 2021

Hoe dan ook belooft de situatie van Messi komende zomer een van de grootste transfersoaps in jaren te worden. Het contract van de Argentijn loopt immers af en Messi stond vorige zomer al op vertrekken. Mede doordat Barcelona in zwaar financieel weer verkeert, is het maar de vraag of de toekomst van Messi ook volgend jaar in Catalonië ligt.