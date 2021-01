Mathieu van der Poel heeft het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende gewonnen. Het is zijn vierde wereldtitel. Het zilver is voor Wout van Aert.

Mathieu van der Poel startte denderend, maar het was uiteindelijk Wout van Aert die als eerste het zand indook. De versmachtende start van MVDP waarvoor gevreesd werd in het Belgische kamp werd de kiem in gesmoord. De twee grootmeesters waren al alleen toen ze de brug richting de hippodroom namen. Vijf Belgen zaten hen achterna, met zo’n vijftien seconden respijt. Bij het begin van de tweede ronde trok Van der Poel door in het zand, vlakbij de kolkende zee. Van Aert riposteerde met een straffe versnelling puur op de techniek in het zand en vervolgens een pompende sprint over de brug.

Een zeldzame lekke band

Van der Poel stond onder druk en ging keihard tegen de vlakte op de hippodroom. De Nederlander moest bij het ingaan van de derde ronde al vijftien seconden toegeven op zijn eeuwige concurrent.

Van Aert vloog formidabel door het West-Vlaamse zand, maar Van der Poel vond zijn adem plots terug op de hippodroom en reed het gat in enkele honderden meters dicht. De reden was simpel: Wout stond lek achteraan en moest meteen weer in de verdediging.

Van der Poel schoot bij de vierde beklimming van de brug uit zijn pedaal, Van Aert vocht echter telkens een beetje minder succesvol tegen de brug dan de leider. In de achtergrond concurreerden Toon Aerts en Tom Pidcock om de laatste podiumplaats.

Van Aert hield het verschil een ronde of twee behoorlijk klein, maar kon niet dichterbij komen. Integendeel: het verschil groeide in de laatste ronden tot ruim twintig seconden. Van der Poel bleef egaal rondrijden en fladderde tot in de laatste ronden de brug over de grote baan over.

Drie op een rij

Aerts gooide in de achtergrond nog Pidcock los, op weg naar een nieuwe bronzen medaille op het WK. De gouden medaille was echter voor de grootmeester uit Kapellen, Mathieu van der Poel. Hij had ruim de tijd om zijn vierde wereldtitel te vieren, zijn derde op rij intussen. Van Aert pakt op vijf maanden tijd drie keer zilver op een wereldkampioenschap: zilver op het WK tijdrijden, zilver op het WK op de weg en nu zilver in het WK veldrijden.

Uitslag WK veldrijden:

1. Mathieu van der Poel (Ned)

2. Wout van Aert

3. Toon Aerts

4. Tom Pidcock (GBr)

5. Laurens Sweeck