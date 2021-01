Mondmaskers verplicht in lagere scholen van Destelbergen tot aan de krokusvakantie

Vanaf vandaag is een mondmasker verplicht voor alle vierde, vijfde en zesde leerjaren van de zes basisscholen in Destelbergen en Heusden. ‘We gaan op de rem staan om erger te voorkomen’, reageert burgemeester Elsie Sierens.

De veiligheidscel van de gemeente kwam zaterdagmiddag in spoedoverleg bijeen, na een voorafgaand overleg met de taskforce onderwijs en schepen van Onderwijs Filip Demeyer (Open VLD). Daaruit resulteerde het burgemeestersbesluit om een mondmasker met onmiddellijke ingang verplicht te maken in de drie hoogste leerjaren van de lagere scholen. In de andere leerjaren wordt het sterk aanbevolen om er een te dragen.

‘De laatste dagen zijn er meerdere clusterbesmettingen in verschillende van onze scholen vastgesteld. Verschillende leerlingen en leerkrachten werden getest, en de betrokken klassen - een vierde en later een vijfde leerjaar van eenzelfde school, en een vierde van een tweede school – zijn in quarantaine’, aldus de burgemeester. ‘Daarom beslisten we een versnelling hoger te schakelen. Het welzijn van de kinderen, de leerkrachten en het ondersteunend personeel primeert. We staan op de rem om erger te voorkomen’, klinkt het.

Alle lokale scholen kregen afgelopen weekend nog een startpakket, met voldoende chirurgische mondmaskers voor wie er geen heeft of geen bij heeft. Kinderen die zelf een stoffen mondmasker meebrengen en dragen voldoen ook aan de voorschriften. De maatregel geldt voorlopig tot aan de krokusvakantie. Afhankelijk van de evolutie van het aantal besmettingen zal die al dan niet worden verlengd.