4-jarig meisje ontdekt 220 miljoen jaar oude pootafdruk dinosaurus

Tijdens een strandwandeling heeft een kleuter in Wales een vondst gedaan waar paleontologen jaloers op zijn. Experts spreken over een van de best bewaarde dino-sporen van heel Groot-Brittannië.

‘Kijk papa’, riep de vierjarige Lily Wilder, en ze wees naar wat groeven in de modder op een strand vlakbij de stad Barry in Zuid-Wales. Vader Richard nam een foto van wat leek op een perfect bewaarde afdruk van een dinosauruspoot, te mooi om waar te zijn, dacht hij. Maar paleontologen van het National Museum in Cardiff bevestigen dat het gaat om een echte afdruk van een dinosauruspoot van vermoedelijk 220 miljoen jaar oud. De vondst zou kunnen helpen om te begrijpen hoe dinosaurussen bewogen en hoe de structuur van hun poten precies in elkaar zat.

‘Deze afdruk is zo spectaculair goed bewaard dat zelfs individuele voetkussentjes en klauwen zichtbaar zijn’, wisten de wetenschappers nog te zeggen. Ze hebben de tien centimeter lange pootafdruk zorgvuldig verwijderd, hij zal in de toekomst in het museum te zien zijn.

Experts kunnen niet zeggen om welke dino het precies gaat, maar ze gaan ervan uit dat het dier zo’n 75 centimeter hoog en 2,5 meter lang was, op twee benen liep en op kleine dieren en insecten jaagde.

De eerste dinosaurussen leefden zo’n 230 miljoen jaar geleden, deze afdruk vertelt meer over een eerste fase in hun evolutie, toen dinosaurussen begonnen te diversifiëren.

De wetenschappers kunnen niet zeggen om welke dino het precies gaat, maar ze gaan ervan uit dat het dier zo’n 75 centimeter hoog en 2,5 meter lang was, op twee benen liep en op kleine dieren en insecten jaagde.

De eerste dinosaurussen leefden zo’n 230 miljoen jaar geleden, deze afdruk vertelt meer over een eerste fase in hun evolutie, toen dinosaurussen begonnen te diversifiëren.