Miljardair Rotenberg beweert dat ‘Poetins paleis’ van hem is

Het riante paleis aan de Zwarte Zee is niet van Poetin, zoals oppositieleider Navalni beweert, maar van Arkadi Rotenberg, miljardair en jeugdvriend van de Russische president. Althans dat beweert Rotenberg zelf.

Rusland is in de ban van een mysterieus paleis aan de oever van de Zwarte Zee, in het zuiden van het land. De hamvraag luidt: van wie is deze decadente constructie van marmer, bladgoud, tropische hout en andere peperdure materialen? Wie bezit het terrein van 17.000 vierkante meter? Wie liet het inpandige casino, het ijshockeyveld, de wijngaard en aquadiscotheek bouwen voor meer dan een miljard euro?

Ik, zegt Arkadi Rotenberg nu, ‘het is niet langer een geheim, ik ben de eigenaar’.

Smeergeld

Rotenberg komt met die verklaring nadat Poetins bekendste criticus Aleksej Navalni een populaire documentaire maakte over het riante ‘optrekje’, waarin Navalni beweert dat de Russische president zelf de eigenaar is. Meer dan honderd miljoen kijkers hoorden dat Poetin het paleis met smeergeld zou hebben laten bouwen. De president was er snel bij om te ontkennen dat het paleis zijn bezit is, een reactie die Navalni had voorspeld. (Poetin voegde eraan toe dat hij de docu van Navalni maar saai vond.)

Wat Navalni niet had voorspeld, was dat Rotenberg naar voren zou treden als eigenaar. Rotenberg, die zijn fortuin voornamelijk vergaarde met olie- en gasconstructies, is zelf een gecontesteerd figuur: de vertrouweling van Poetin staat op westerse zwarte lijsten. Er lopen sancties tegen hem in verband met de oorlog in het oosten van Oekraïne in 2014. Rotenberg is een vroegere judopartner van Poetin en een boezemvriend uit zijn kindertijd.

Op de vraag waarom hij niet eerder zei dat hij de eigenaar was, antwoordde Rotenberg dat ‘er zo al sancties tegen hem liepen’. Hij zegt dat hij een aparthotel van het vastgoed wil maken.

Medestanders van Navalni blijven erbij dat Poetin de eigenaar is van het riante paleis, zij het via stromannen.

Volkswoede

Navalni’s beweringen dat het paleis eigendom zou zijn van Poetin hebben de volkswoede flink aangewakkerd. ‘Poetin is een dief’, roepen betogers ook vandaag weer in Rusland. De politie treedt repressief op tegen hen.

Intussen zit oppositieleider Navalni nog steeds opgesloten in de gevangenis, wegens schendingen van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling, al zegt Navalni zelf dat dit een drogreden is. Hij is opgepakt toen hij uit Duitsland terugkeerde waar hij herstelde van een moordaanslag met gif.

De betogers eisen ook zijn vrijlating.