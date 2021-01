Brusselse politie arresteert 200-tal coronabetogers

Na oproepen om zondag te betogen in de buurt van het Atomium en station Brussel-Centraal zijn heel wat mensen naar Brussel afgezakt. De politie is massaal aanwezig op beide plaatsen en arresteerde al zo’n 200 mensen.

In de stations Brussel-Noord en Brussel-Centraal was de politie al vroeg aanwezig om mensen die met de trein afzakten om in de hoofdstad te betogen meteen te controleren of te arresteren. Intussen zijn er al zo’n 200 betogers opgepakt. Onder hen heel wat voetbalsupporters, bevestigt de politie.

Honderden agenten van de oproerpolitie en tientallen combi’s staan opgesteld aan station Brussel-Centraal. De aanwezige betogers worden in een grote perimeter ingesloten en zo bij elkaar gehouden. Verschillende aanwezigen scanderen dat ze hun vrijheid terug willen.

In navolging van de Nederlandse betogingen tegen de coronamaatregelen - en de daarmee gepaard gaande rellen - waren ook in ons land acties gepland. In Brussel verbood de politie de twee aangekondigde betogingen, aan het Atomium en in de buurt van het Centraal Station. Op sociale media circuleerden wel nog oproepen om naar de hoofdstad af te zakken.

‘Vooral aan het Centraal Station zien we dat er toch een aantal mensen afgekomen zijn. Aan de Heizel bleef dat zeer beperkt en wie daar opduikt, raden we af om er te blijven’, vertelt Olivier Slosse, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Wie toch in de buurt van Brussel-Centraal blijft hangen of niet wil weggaan, loopt het risico om gearresteerd te worden. De politie wil vermijden dat mensen samenkomen om alsnog te betogen.

Vorige zondag werd aan de Brusselse Kunstberg een betoging tegen klassenjustitie verboden, al daagden toen toch heel wat betogers op. De betoging werd toen gedoogd door de politie, maar nadien liep het uit de hand en werd er massaal overgegaan tot arrestaties.