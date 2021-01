De Russische politie heeft op zondag al minstens 519 aanhangers van Poetins belangrijkste opponent Aleksej Navalni opgepakt tijdens protesten om diens vrijlating te eisen. Dat meldt OWD-Info.

In minstens 35 Russische steden zijn in totaal 519 demonstranten opgepakt, volgens burgerechtenportaal OWD-Info, gespecialiseerd in het monitoren van protesten. Tegelijk blokkeerde politie de toegang tot verschillende stadscentra om te voorkomen dat de demonstranten tot daar raakten.

Ook in Moskou zijn de metrostations gesloten. Volgens persagentschap Reuters zijn er in de hoofdstad al 100 mensen opgepakt. De autoriteiten van de stad zelf spreken van 300 demonstranten die zich hebben verzameld, volgens BBC. De Britse nieuwszender beschrijft protesten eerder vandaag in Novosibirsk en Omsk in Siberië met minstens 3.000 betogers en in Yekaterinburg in de Oeralregio met zeker 7.000 mensen.

De aanhangers van Navalny hebben voor het tweede weekend op rij in heel het land opgeroepen tot protest. Aleksej Navalny (44) keerde eerder deze maand naar Rusland terug, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Bij zijn aankomst in Moskou werd hij, zoals aangekondigd, meteen in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van een proces volgende week. Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.