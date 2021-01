Aanschuiven in pyjama voor coronavaccin nadat diepvries uitvalt

In Seattle hebben meer dan 1.000 Amerikanen ’s nachts staan aanschuiven om een vaccin te krijgen. Ze werden in allerijl opgebeld omdat een diepvriezer van een ziekenhuis stuk was gegaan.

Met slaperige ogen, al dan niet in gewone kledij of in pyjama met slippers, hebben ongeveer 1.600 Amerikanen een coronavaccin gekregen. Ze werden allemaal ’s avonds laat (plaatselijke tijd) opgebeld door ziekenhuismedewerkers van Seattle met de boodschap om zo snel mogelijk naar een specifieke vaccinatielocatie te komen. Een diepvriezer met 1.600 vaccindoses van Moderna was rond 20.30 uur immers stuk gegaan in het Kaiser Permanente-ziekenhuis.

‘Dit is een race tegen de klok: we moeten al die doses binnen de 12 uur in de armen van de mensen krijgen of ze zijn verloren’, zei Susan Mullaney van de ziekenhuisgroep. Een noodoperatie werd op poten gezet en tegen 23 uur gingen de deuren open van de twee vaccinatielocaties voor het publiek.

Foto: AFP

De opgebelde Amerikanen gaven massaal gehoor aan de oproep en stonden ’s nachts aan te schuiven. ‘We hadden zelfs geen tijd om ons aan te kleden toen onze dochter ons uit bed belde om te zeggen dat zij opgebeld was door het ziekenhuispersoneel en een afspraak had gemaakt voor ons om 1 uur ’s nachts’, zei een vrouw aan het regionale Komonews, ‘En we wilden absoluut niet uit de boot vallen, dus we zijn gewoon snel in onze badjas en op onze slippers gekomen.’ Verschillende wachtenden getuigden dat ze ‘de afwas aan het doen waren’, ‘ingedommeld waren voor de televisie’ of ‘nog even naar het nieuws aan het kijken waren’ toen ze opgebeld werden.

Om half vier zaterdagnacht was de geïmproviseerde vaccinatiecampagne al achter de rug.

Meer kandidaten dan doses

De rijen bleken uiteindelijk zelfs langer dan het aantal beschikbare doses. ‘We kregen telefoon, sprongen in onze auto en hebben lang aangeschoven, maar op het nippertje hebben we het niet gehaald’, klonk het bijvoorbeeld bij David Ryder op Twitter. ‘Ach ja, het is zo. #JustPandemicThings’

Het ziekenhuis communiceerde achteraf dat er inderdaad meer mensen waren dan beschikbare doses. ‘We hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met het opbellen van ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, maar ja, we hebben een breed publiek opgebeld. Onze voornaamste prioriteit was geen doses verloren laten gaan. Dat is gelukt.’