Almaci zwijgt en kastijdt: ‘Wees sereen in deze woelige tijden’

‘Er zijn al genoeg politici die valse hoop geven. Ik erger mij daaraan. De ene dag dit zeggen, de andere dag iets anders: dat vreet aan de mensen’, liet Groen-voorzitter Meyrem Almaci optekenen in De Zondag.

‘Ik wil iedereen oproepen, virologen opiniemakers en politici: wees sereen in deze woelige tijden. De mensen hebben geen nood aan opbod en geruzie. Elke dag iets toeteren, dat is echt niet goed voor het mentaal welzijn. Integendeel, dat verhoogt de onzekerheid’, becommentarieerde Almaci het conflict tussen viroloog Marc Van Ranst en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in Terzake eerder deze week.

Meer heil ziet ze in ‘de serene woorden van de premier in de Kamer.’ Ze prees verder diezelfde premier Alexander De Croo (Open VLD) voor het positieve discours in zijn regering, in sterk contrast met ‘de vorige regering die al vechtend over straat rolde.’ Ter illustratie haalt ze graag de zaak-Kucam aan. ‘Eerst beschuldigt Francken onze ngo’s van mensensmokkel, maar later blijkt hij zelf een mensensmokkelaar in dienst te hebben. En denkt u dat hij verantwoordelijkheid opneemt?’

Ook de Vlaamse regering moet het ontgelden, met referentie naar het zonnepanelendebacle. ‘Woest maakt mij dat. Ten eerste omdat het geknoei het draagvlak voor groene energie onderuit haalt en ten tweede omdat men mijn partij mee in het bad wil sleuren.’

Verderop in het serene interview is ook Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kop van jut. ‘Ook wij willen de scholen zoveel mogelijk open houden, maar de randvoorwaarden moeten beter ingevuld worden. Dat gaat over CO2-meters, laptops, ondersteuning voor leerkrachten, enzovoort. Ben Weyts schiet op al die zaken echt tekort.’

Toch is er ook plaats voor lof aan het adres van N-VA in het betoog van Almaci, en wel over de woorden van voorzitter Bart De Wever tijdens de herdenking van Auschwitz deze week. ‘Hij bleef weg van de polarisatie. Dat was niet altijd zo. Ik hoop dat dat voortaan zijn lijn wordt voor élke gemeenschap.’

In lijn met haar oproep tot meer sereniteit blijft ze bewust weg van het publieke forum. ‘Ik zal geen namen noemen, maar ik zie tafelspringers in oppositie en meerderheid. Ik doe daar niet aan mee. Het is misschien daarom dat ik minder in beeld kom. Weet u: dit zijn makkelijke tijden voor wie zich wil profileren. Maar wie dat doet, moet zich goed bewust zijn van de nefaste gevolgen op lange termijn. Iemand valse hoop geven, is zo schadelijk. Wij moeten de mensen houvast geven.’