Trumps verdedigingsadvocaten verlaten het schip

Twee advocaten verlaten plots het team dat aan de verdediging van voormalig Amerikaans president Donald Trump tegen diens impeachment werkt. Dat brengt het totaal op vijf.

Wie zal voormalig Amerikaans president Donald Trump verdedigen wanneer zijn impeachmentproces start binnen een week en enkele dagen? Het hoofd van zijn advocatenteam, Butch Bowers, heeft zaterdag abrupt afscheid genomen. Ook topadvocate Deborah Barbier stapte op. De beslissing zou met wederzijds goedvinden zijn genomen.

Topadvocate Deborah Barbier liet net als vier collega’s de verdediging van Trump achter zich. Foto: AP

Daarnaast verlieten drie andere advocaten het team. Het gaat om Josh Howard, Johnny Grasser en Greg Harris. Er zijn geen andere advocaten bekend die werken aan Trumps verdediging voor de impeachmentprocedure die op 9 februari van start gaat in de Amerikaanse Senaat.

‘Stop the Steal’

Volgens een bron van de Amerikaanse nieuwszender CNN wil Trump dat zijn advocaten blijven hameren op de zogezegde massale fraude bij de verkiezing. Dat de ‘verkiezingen van hem zijn gestolen’ is voor hem het belangrijkste argument tegen zijn impeachment, terwijl de topadvocaten willen pleiten dat de zaak niet grondwettelijk is nu Trump geen president meer is.

Ook de Republikeinse senator Rand Paul is die mening toegedaan, en diende nog bezwaar in tegen het impeachmentproces. De democraten vinden het proces wel grondwettelijk omdat het werd aangespannen toen Trump nog president was. De Senaat wees Pauls voorstel af, met 45 stemmen voor en 55 stemmen tegen.

Onvoldoende steun

Paul troostte zich evenwel met de vaststelling dat de steun om de voormalige president te veroordelen taant. Om een president af te zetten zijn er 67 stemmen in de Senaat nodig, waardoor de uitkomst volgens Paul al vaststaat. Dat zou betekenen dat Trump zijn verdediging best kan missen.

Trump kijkt voor de tweede keer aan tegen een impeachment wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand. De Republikein zou de bestorming van het Capitool op 6 januari met zijn speech hebben uitgelokt.