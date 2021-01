Tienduizenden Belgen die terugkeren uit rode zone laten zich niet testen

Bijna 30.000 Belgen zijn de voorbije weken uit een rode zone in het buitenland teruggekeerd, zonder dat ze zich lieten testen, wat verplicht is.

Wie uit een rode zone naar België terugkeert, moet in quarantaine gaan en zich op dag 1 en dag 7 op het coronavirus laten testen, zo besliste de regering eind december. Wanneer die laatste test negatief is, mag je de quarantaine beëindigen en weer buiten komen.

Uit cijfers die gezondheidsinstituut Sciensano publiceerde, blijkt dat bijna 30.000 Belgen die testverplichting aan hun laars lapten. De eerste week van januari moesten 36.000 terugkerende Belgen met een rijksregisternummer zich in principe laten testen. 40 procent – zo’n 15.000 mensen – deed dat niet.

Ook de twee volgende weken liet maar 40 procent van de Belgen die terugkeerden zich effectief testen, zo blijkt nog uit de cijfers van Sciensano. Twee weken geleden ging het om zo’n 7.200 aankomende reizigers die geen test ondergingen, vorige week waren dat er 6.200. Vooral reizigers uit het Brussels Gewest en de provincie Vlaams-Brabant lieten zich niet testen.

Boete

Nochtans besliste het college van procureurs-generaal begin vorige week dat wie uit een rode zone terugkomt en zich niet laat testen een boete riskeert van 250 euro. Het college nam die beslissing nadat er onduidelijkheid was ontstaan over de bestraffing.

De cijfers over terugkeerders die zich niet lieten testen, zijn allicht een onderschatting. De cijfers hebben immers enkel betrekking op mensen die bij hun terugkeer het zogenaamde Passenger Locator Form (PLF) invulden.

Wie daarop aanduidt dat hij naar een rode zone is geweest, ontvangt van de overheid een sms met een testcode. Die code is nodig om in een testdorp twee terugbetaalde coronatests te ondergaan. Al naargelang die code al dan niet gebruikt is geweest, weet de overheid of een terugkeerder zich liet testen.