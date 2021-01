Zondag start zonnig maar eindigt met regen en smeltsneeuw

Op de laatste dag van de week wordt het eerst zonnig met temperaturen rond het vriespunt. Naarmate de dag vordert, vergroot de kans op regen. Ook volgende week wordt het tussen de druppels fietsen.

Zondag start de dag zonnig en koud met algemene grondvorst, behalve in het uiterste zuiden en zuidwesten, waar er vrij veel lage bewolking hangt. In de loop van de dag komt er meer en meer bewolking opzetten. Vooral in het centrum en het noorden is het nog een groot deel van de namiddag zonnig en droog. Tegen de late namiddag verwacht het KMI regen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen rond 1 à 2 graden op de Ardense hoogten en tussen 2 en 5 graden in Laag­- en Midden­-België. De wind waait overwegend matig uit oost tot zuidoost.

Zondagavond en -nacht wordt het betrokken tot zwaarbewolkt met perioden van regen. In Hoog­-België en het noordoosten kan er in eerste instantie (smeltende) sneeuw vallen. De minima worden in het begin van de nacht bereikt en liggen rond het vriespunt in de Hoge Ardennen en het noordoosten, en tussen 2 en 4 graden elders. In de loop van de nacht wordt het zachter. De wind waait eerst matig uit oost tot zuidoost, en wordt tegen de ochtend meestal zwak.

Maandagvoormiddag verlaat een regenzone met zachtere lucht ons land via het oosten. In de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen met mogelijk enkele schaarse opklaringen. De maxima zijn opnieuw zachter en liggen tussen 4 en 8 graden. De wind is meestal zwak en ruimt geleidelijk naar het noordwesten.

Dinsdag trekt een actieve regenzone vanaf het westen door het land. Het wordt zwaarbewolkt tot betrokken met eerst continue regenval, later regen bij tussenpozen. Het wordt gevoelig zachter met maxima van 7 graden in Hoog­-België tot 11 graden in het centrum. De wind is eerst zwak tot matig uit zuid tot zuidoost en draait in de loop van de dag naar zuidwest. Daarbij trekt hij ook aan met rukwinden tot rond 50 kilometer per uur.

Woensdag trekt er, na een overwegend droge ochtend, een nieuwe storing door het land. Het wordt zwaarbewolkt met perioden van regen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest.

Donderdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt en blijft het wellicht op een lokale bui na droog. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op een bui. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.

Zaterdag wordt het licht wisselvallig, met enkele buien die in Hoog­-België winters worden. De maxima zouden tussen 0 en 5 graden liggen.