Hongarije keurt gebruik van Chinees coronavaccin goed

Hongarije heeft als eerste land van de Europese Unie het gebruik goedgekeurd van het vaccin van de Chinese producent Sinopharm. Het is, na het Russische Spoetnik V, al het tweede vaccin dat Hongarije buiten de EU om goedkeurt.

Het Hongaarse geneesmiddelenagentschap OGYEI heeft het licht op groen gezet, zo werd vrijdag tijdens een persconferentie meegedeeld door Cecilia Muller, regeringsadviseur op het vlak van Volksgezondheid.

De Hongaarse premier Viktor Orban zegt dat een overeenkomst over de aankoop van de vaccins zaterdag al kan worden ondertekend. Hij benadrukt ook dat zijn regering het verloop van de vaccinatiecampagne in Servië van dichtbij opvolgt. Servië was eerder al begonnen met vaccinaties met het middel van Sinopharm.

Orban zegt dat hij zelf ook met het Chinese vaccin wil worden ingeënt, omdat hij dat product het meest vertrouwt, zo schrijft het nieuwsagentschap Reuters.

Hongarije wel tegen maart 1,7 miljoen mensen gevaccineerd hebben.