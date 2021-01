Nog een uitgaande transfer: Anderlecht stuurt Michel Vlap op huurbasis naar Duitsland

Met het einde van de wintermercato in zicht gaat Anderlecht nog een speler verhuren. Michel Vlap (23) is op weg naar de Duitse Bundesliga.

Hij maakt de overgang naar Arminia Bielefeld dat momenteel net boven de degradatieplaatsen staat. Het gaat om een huur met aankoopoptie en de laatste details worden afgerond. De spelverdeler zal morgen tegen Gent normaal niet meer in de kern zitten.

Vlap stond de laatste drie matchen nochtans in de basis, maar kon zijn stempel opnieuw niet drukken. Vincent Kompany is niet wild van de Fries die hij te statisch vindt. Als straks Trebel fit is en ook Diaby en Ashimeru op niveau zijn, dreigde Vlap sowieso uit de kern te verdwijnen.

Michel Vlap werd in 2019 vanuit Heerenveen naar Anderlecht gehaald door Frank Arnesen voor zo’n 7 miljoen euro. Hij heeft nog een contract bij RSCA tot 2024. In zijn eerste seizoen trof hij nog 10 keer raak, deze jaargang zit hij bij paars-wit aan één penaltygoal.

Foto: BELGA

Drukke maand

Anderlecht raakte zo deze winter al heel wat overbodige spelers kwijt, de meeste spelers wel op huurbasis. Ognjen Vranjes trok zo naar Charleroi, Antoine Colassin naar Zulte Waregem, Bubacarr Sanneh naar Aarhus, Mustapha Bundu naar FC Kopenhagen, Isaac Kiese Thelin naar Kasimpasa, Peter Zulj naar Göztepe en Luka Adzic naar FC Emmen.

Enkel Antonio Milic vertrok op definitieve basis, naar Lech Poznan. De uitleenbeurt van Derrick Luckassen (van PSV) werd stopgezet en Percy Tau keerde terug naar Premier League-club Brighton.