Club Brugge slaat dubbelslag: veteraan Nabil Dirar (34) keert terug, ook flankspeler van Manchester United komt

Negen jaar na zijn vertrek in Jan Breydel haalt Club Brugge oude bekende Nabil Dirar (34) terug. Club betaalt ongeveer 700.000 euro voor een uitleenbeurt van zes maanden aan Fenerbahce, waar hij sinds juli niet meer in actie kwam. Club leent ook de 21-jarige Tahith Chong, een flankaanvaller, van Manchester United.

De transfer van Dirar is opvallend, zeker omdat de Belgische Marokkaan al zes maanden geen minuut speelde bij Fenerbahce. Zijn laatste wedstrijd dateert van 25 juli 2020, toen een volledige wedstrijd tegen Rizespor. Sindsdien zat Dirar nog één keer op de bank tijdens het nieuwe seizoen met de Turken, waar hij nog tot 2022 onder contract ligt. Een oplossing drong zich op, en die vindt Dirar nu bij zijn ex-club. Met coach Clement heeft hij altijd een uitstekende verstandhouding gehad. En Dirar kent zijn rol bij blauw-zwart: hij wordt gezien als versterking in de breedte, niet als onbetwistbare basisspeler.

Aantal voordelen

Omdat hij al even als rechtsachter speelt, geeft dat in de razend drukke kalender van de leider wat ademruimte aan Clinton Mata. Club knoopte de afgelopen week gesprekken aan met Fouad Ben Kouider, de makelaar van Dirar. Dat resulteerde uiteindelijk in een akkoord. Fenerbahce zou ongeveer 700.000 euro krijgen van Club, dat hem zes maanden leent zonder aankoopoptie. In dat bedrag zijn alle kosten inbegrepen. Indien de samenwerking positief verloopt, kan er gesproken worden over een verlengd verblijf komende zomer. Met nog één contractjaar in Turkije en een marktwaarde van ongeveer 200.000 euro, moet Club geen al te grote financiële inspanningen.

Club ziet een aantal voordelen bij de transfer van Dirar: een extra Belg op het wedstrijdblad, tonnen ervaring en de veteraan kent het huis. Het is nu wel zaak om hem zo snel mogelijk topfit te krijgen. Dat andere pistes uiteindelijk niets werden - Club bood op Tzolis (PAOK) en hengelde ook naar een uitleenbeurt van Pellistri (Manchester United) - speelde ook mee in de beslissing om Dirar uiteindelijk te nemen. Van 2008 tot en met 2012 was Dirar goed voor 19 goals en 45 assists in 153 matchen bij blauw-zwart. In 2012 vertrok hij voor 6 miljoen euro naar AS Monaco, dat hem in 2017 voor ongeveer de helft verkocht aan Fenerbahce. Dirar telt ook 36 caps voor de Marokkaanse nationale ploeg.

Jonge rechtsbuiten

Behalve de terugkeer van Dirar werd ook de komst van Tahith Chong aangekondigd. Hij is een 21-jarige rechtsbuiten die werd opgeleid bij Feyenoord en sinds de zomer van 2016 bij Manchester United actief is. De Nederlander werd in de eerste helft van dit seizoen uitgeleend aan Werder Bremen en gaat nu dus aan de slag bij Club Brugge. Hij wordt net als Dirar geleend tot het einde van dit seizoen.