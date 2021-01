Boekhandel Kartonnen Dozen wint Çavaria-award

Op de jaarlijkse Sparkle awards van LGBTI-koepelvereniging Çavaria vielen boekhandel Kartonnen Dozen, een campagne tegen de Poolse LGBT-vrije zones en de 100-jarige holebipionier Paul Rademakers in de prijzen.

De Antwerpse boekhandel Kartonnen Dozen, genoemd naar de gelijknamige homoklassieker van Tom Lanoye, won de media ward. Kartonnen Dozen is de enige LGBTI-boekhandel in de lage landen en bestaat volgend jaar een kwart eeuw. Volgens uitbater Johanna Pas is de boekhandel een oase voor holebi’s en trans personen, maar heeft het daarnaast ook een belangrijke erfgoedfunctie. ‘Als we onze geschiedenis willen vertellen, moeten we het zelf doen.’ Andere genomineerden waren het jeugdboek Gloei van Edward van de Vendel en de tv-programma’s Like me en Boer zkt. man.

‘LGBT-vrije zone’

De campagne award ging naar Solidarity Action Brussels, die in augustus 2020 een betoging organiseerde aan de Poolse ambassade in Brussel. Daarmee wilde de actiegroep haar steun betuigen aan de lokale LGBTQ-community en Europa oproepen om strenger op te treden tegen Polen, waar één derde van het grondgebied zichzelf heeft uitgeroepen tot LGBT-vrije zone.

Afgelopen week was er nog opschudding over de herstelde zusterband van de gemeente Puurs-Sint-Amands met de Poolse stad Debica. Dat kwam burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) op heel wat kritiek te staan van het regenboognetwerk binnen CD&V en van Çavaria-coördinator Yves Aerts. Zij verwijten hem te weinig druk te zetten om de discriminatie van Poolse holebi’s en transgender personen te stoppen.

Pionier

Paul Rademakers won de lifetime achievement award voor zijn bijdrage aan de emancipatie van holebi’s.In de jaren ’60 en ’70 speelde hij een cruciale rol bij de opkomst van de Vlaamse LGBTI+-beweging. In 1968 startte hij in Antwerpen een Gesprekscentrum waar homo’s elkaar konden ontmoeten. Dat deed hij naar eigen zeggen om de toen nog erg veroordelende maatschappij ‘te laten zien dat ze verkeerd was in haar afkeuring van homofilie’. Rademakers is 100 jaar en verblijft momenteel in een woonzorgcentrum.