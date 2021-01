Huizen bedreigd door wateroverlast, Wichelen verhoogt dijk

In Wichelen in Oost-Vlaanderen dreigden door de regen van afgelopen dagen zaterdag enkele huizen onder water te komen. In samenspraak met de aannemer en De Vlaamse Waterweg heeft de gemeente de dijk daarop tijdelijk verhoogd.

‘Doordat er werken aan de dijk bezig zijn, stond het water zaterdagochtend plots bij manier van spreken op amper één centimeter onder de dijkrand’, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

Volgens de burgemeester zijn er in Wichelen twee problemen. ‘De Bosbeek mondt uit in de Schelde, maar door de hoge waterstand van de Schelde, kon het water niet meer weg en dreigde het op straat te lopen.’ In overleg met de gouverneur en de civiele bescherming is daar nu een extra pomp geplaatst om het water uit de Bosbeek te pompen. Ook de brandweer pompte vrijdag al water weg.

Zaterdagochtend werd ook de gemeentelijke crisiscel samengeroepen en de gemeentelijke noodfase afgekondigd. Aan de Schelde wordt een nieuwe dijk aangelegd en is de oude dijk deels afgegraven om een baan aan te leggen voor werfverkeer. ‘Deze ochtend stond het water van de Schelde er bij manier van spreken amper één centimeter onder de dijkrand’, zegt burgemeester Taylor. In overleg met de aannemer en De Vlaamse Waterweg werd daarop de dijk opnieuw verhoogd. ‘Men heeft mij gegarandeerd dat die nu voldoende hoog is.’

Tegen 19 uur zaterdagavond zou het opnieuw hoog water moeten zijn, maar er worden geen problemen meer verwacht.