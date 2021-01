Antwerpse politie voert controles uit na oproep tot betoging

In de omgeving van Antwerpen-Centraal en het Operaplein is er zaterdagnamiddag heel wat politie aanwezig. Er worden onder meer controleacties uitgevoerd. Aanleiding zijn enkele berichten op sociale media.

Voor het weekend werd op sociale media opgeroepen tot een betoging in Antwerpen tegen de avondklok in ons land, nadat ook in Nederland afgelopen week veel protest was tegen die avondklok. In de Antwerpse binnenstad is het voorlopig echter rustig.

Het Antwerpse parket liet eerder deze week al weten streng te zullen optreden tegen eventuele relschoppers die dit weekend willen protesteren tegen de coronamaatregelen. ‘Er zal niet getwijfeld worden om meteen ook strafrechtelijk op te treden.’