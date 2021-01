Lucinda Brand pakt eerste wereldtitel veldrijden

Lucinda Brand heeft in Oostende haar eerst wereldtitel veldrijden bij de vrouwen veroverd. De Nederlandse bleef landgenotes Annemarie Worst en Denise Betsema voor. Sanne Cant was de eerste Belgische op een achtste plaats.

Voor de Nederlandse selectie was het WK veldrijden in Oostende zaterdag geweldig begonnen. Bij de heren beloften pakten Pim Ronhaar en Ryan Kamp onmiddellijk het goud en zilver. Na die eerste wedstrijd van het weekend was er echter meteen wat ophef, omwille van de trappensectie aan de hippodroom: daar lag geen tapijt, waardoor enkele renners ten val kwamen. Ondanks klachten van Sven Nys en Richard Groenendaal bleef de trap ook tijdens de vrouwenrace tapijtloos.

Dat Nederland bij de vrouwen elite meteen een tweede gouden plak zou veroveren, stond als een paal boven het Oostendse zeewater. Met Lucinda Brand, Denise Betsema en uittredend kampioene Ceylin del Carmen Alvarado waren de drie topfavorieten allen in het oranje getooid - en met Yara Kastelijn, Annemarie Worst en zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos hadden ook enkele belangrijke outsiders een Nederlands truitje aan.

Alvarado meteen tegen de grond

Titelverdediger Ceylin del Carmen Alvarado nam in het regenachtige Oostende de beste start. Ze dook als eerste het veld in, maar de Nederlandse schoof in de modderige eerste bocht meteen onderuit. Pech was er ook voor Sanne Cant, die Alvarado niet kon ontwijken en er ook bij ging liggen.

Na de val van Alvarado werd het commando meteen overgenomen door Denise Betsema. De Texelse voelde zich duidelijk thuis in het Oostendse zand en trok op avontuur. Lucinda Brand pikte nog even aan, maar zandduivel Betsema was gaan vliegen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal fietste meteen een voorsprong van enkele seconden bij elkaar, terwijl verschillende concurrentes in de fout gingen: onder meer Annemarie Worst en Alicia Franck maakten van dichtbij kennis met het zand.

Drie leiders

De schade was aan het einde van ronde 1 meteen duidelijk. Betsema telde 7 seconden voorsprong op brand en 15 op Worst, terwijl Alvarado al tegen een achterstand van een kleine halve minuut aankeek. Betsema liep een beetje verder uit in de tweede ronde, maar viel vervolgens helemaal stil in de zandstrook in ronde drie. Brand en Worst konden zo in één klap komen aansluiten, waardoor er drie leiders kwamen.

Drie werd echter al snel weer twee na een valpartij van Worst aan het eind van de zandpassage, terwijl Brand even verderop in de modder ook een kleine schuiver maakte. Met nog twee rondes te gaan was alles nog te spelen. Ook Worst bleek allesbehalve uitgeteld: de voormalige Europese kampioene reed met een sterke passage aan de waterlijn het gat naar Betsema en Brand helemaal dicht. Brand kende daarna even een inzinking en Worst ging er nog eens bij liggen in de modder, maar de drie gingen toch samen de slotronde in.

Brand zet door

Betsema viel in de zandstrook als eerste af, waardoor het een duel werd tussen Lucinda Brand en Annemarie Worst. Brand zette haar jongere landgenote onder druk en pakte enkele lengtes, maar Worst liet zich niet van de wijs brengen en kwam weer aansluiten. Een nieuwe val leek Worst definitief uit koers te slaan: Brand kreeg enkele seconden cadeau.

Worst gaf niet op en kwam weer dichterbij, maar na een nieuw foutje op een van de laatste hellende stroken was de vogel definitief gaan vliegen. Lucinda Brand kroonde zich na drie podiumplaatsen in de voorbije drie jaar voor het eerst in haar carrière tot wereldkampioene, voor Worst en Betsema.

Achter het volledige oranje podium werd een Amerikaanse vierde: de jonge Clara Honsinger viel net naast de medailles. Yara Kastelijn werd vijfde, uittredend kampioene en medetopfavoriete Alvarado stelde teleur met een zesde plek. Sanne Cant was de eerste Belgische in de uitslag: de wereldkampioene van 2017, 2018 en 2019 eindigde als achtste, vlak achter de Britse Evie Richards.