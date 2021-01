Nederlander Pim Ronhaar soleert naar wereldtitel bij beloften, Belg Timo Kielich pakt brons

Pim Ronhaar heeft Nederland zaterdag de eerste gouden medaille bezorgd op het WK veldrijden. De Nederlander soleerde in Oostende naar de zege voor zijn landgenoot en titelverdediger Ryan Kamp. Timo Kielich vervolledigde het podium. Emiel Verstrynge finishte als vierde, Toon Vandebosch werd vijfde.

Ryan Kamp startte als grote favoriet in Oostende. De Nederlander kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen in Dübendorf en domineerde ook de voorbije maanden in het veld bij de beloften. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal trok meteen na de start fel van leer, maar een gaatje sloeg hij niet. Zijn ploegmaat Mees Hendrikx volgde gezwind, maar ook onze landgenoten Toon Vandebosch en Niels Vandeputte waren bij de pinken.

Verschillen werden nog niet gemaakt, het was Vandeputte die de leiding overnam bij de tweede passage over de brug. In de tweede ronde bleef het pak bij elkaar, intussen was Emiel Verstrynge uit de achtergrond fel opgeschoven en pikte hij vooraan aan. Met drie Nederlanders en vier Belgen kliefden ze door het zand in de tweede ronde. Kamp gaf niet die verpletterende indruk, de anderen roken hun kans.

Geen aarzeling

In de derde ronde was het Toon Vandebosch die een prikje uitdeelde. Ronhaar zag het gevaar, de kopgroep spatte uit elkaar. Het was uiteindelijk Ronhaar die voorbij onze landgenoot ging en een kloofje sloeg. Vandebosch viel terug en kwam in een groepje met Kielich en de twee Nederlanders Kamp en Van Dijk terecht.

Ronhaar aarzelde niet en dook de vierde van zes rondes in met vijf seconden voorsprong op Kielich en Vandebosch. Die laatste moest naar adem happen, het duo kreeg het gaatje niet dicht en Vandebosch zou terugvallen naar plek vijf na een valpartij.

Kamp pikte aan bij Kielich, ook Verstrynge was er bij. De Belgen moesten het achtervolgingswerk opknappen, maar tegen Ronhaar viel niets te beginnen. De Nederlander maakte amper fouten, diepte zijn voorsprong verder uit en soleerde naar de regenboogtrui. In de strijd om plek twee haalde Kamp, ondanks nog een schuiver op de brug, het voor Timo Kielich. Verstrynge finishte als vierde, Vandebosch werd vijfde.