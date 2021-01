Moreau, de ex-topman van Nethys, is van de gevangenis van Lantin overgebracht naar de gevangenis van Marche-en-Famenne. Het parket ging eerder deze week in beroep tegen een vrijlating onder voorwaarden.

De ex-PS’er Moreau is de spilfiguur in het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin (nu Enodia) en dochter Nethys. Hij wordt verdacht van verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt, misbruik van vennootschapsgoederen, fraude en vervalsing.

