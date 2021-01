‘Black excellence’ turnoefening Nia Dennis meer dan tien miljoen keer bekeken

Met complimenten van Michelle Obama en 10,5 miljoen views op Twitter ging de grondoefening van Nia Dennis deze week niet onopgemerkt voorbij.

‘The culture: a tribute to Black excellence.’ Zo noemt de Amerikaanse gymnaste Nia Dennis haar grondoefening die in enkele dagen tijd al ruim 10,5 miljoen keer werd bekeken op Twitter. De 21-jarige Dennis sport en studeert aan de universiteit van California (UCLA). Ze verdedigde haar school eerder deze week tijdens een wedstrijd tegen Arizona State.

Op de mat viel ze op met de danspassen waarmee ze haar grondoefening kruidde. Het leverde haar miljoenen views op en complimenten van gymnaste en meervoudig Olympisch kampioene Simone Biles. Ook andere prominente zwarte figuren als Michelle Obama, Janet Jackson en Missy Elliot lieten van zich horen.

Missy Elliot was één van de artiesten die Nia Dennis koos om op te dansen. Daarnaast weerklonken onder meer Beyoncé, Megan Thee Stallion, 2pac en Kendrick Lamar tijdens haar turnoefening. ‘Deze artiesten hebben een grote impact op de zwarte cultuur en zwarte gemeenschap. En dus ook op mij als zwarte vrouw’, zegt Dennis in interviews met NBC News en Ellen Degeneres in The Ellen Show. ‘Zwarte cultuur is in het algemeen niet zo zichtbaar in de sport en zeker niet in gymnastiek.’

‘Als kind was ik altijd omringd door witte meisjes. Ik worstelde met mijn lichaam, want in gymnastiek heerst een bepaalde stijl en look. Het is erg klassiek en ik paste nooit echt in dat plaatje. Hopelijk kan ik de grenzen van gymnastiek nu verleggen.’

Nia Dennis kreeg voor haar opvallende grondoefening een score van 9.825. Daarmee haalde ze de winst voor haar universiteit binnen. Vorig jaar ging ze ook al eens viraal met haar dansroutine op Beyoncés ‘Crazy in Love.’