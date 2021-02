Leerachterstand door corona is zorgenkindje in de klas

Vraag het maar aan de leerkrachten: de lockdown vorig schooljaar heeft er flink ingehakt. Vooral de kinderen die het voorheen al moeilijk hadden, hebben leerachterstand opgelopen.

Het gevolg is dat de kloof tussen de ‘zwakkere’ en ‘sterkere’ leerlingen alleen maar groter is geworden. En dat baart zorgen – zeker nu een nieuwe sluiting van het onderwijs niet uitgesloten is. We legden ons oor te luisteren in een Antwerpse en twee Brusselse scholen, en vroegen ook aan kinderen wat zij er allemaal van vinden. Pedagoog Bert Smits reikt handvaten aan om de leerachterstand maximaal weg te werken.

