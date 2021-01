Verschillende doden bij aanslag in Afghanistan

Bij een aanslag van de taliban op een legerbasis in de oostelijke Afghaanse provincie Nangarhar zijn verschillende militairen om het leven gekomen. Het aantal doden is nog onduidelijk, verschillende bronnen spreken elkaar tegen.

‘Vanochtend hebben terroristen een Humvee vol explosieven gebruikt’, meldt het kantoor van de regering in de provincie. ‘Acht leden van de veiligheidsdiensten zijn gedood.’

De lokale wethouder Ajmal Omar sprak van een hogere dodentol. Volgens hem zijn 14 soldaten om het leven gekomen en vielen er ook vier gewonden.

De taliban eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Volgens Zabiullah Mujahid, woordvoerder voor de militanten, zijn 50 soldaten gewond of gedood. Zowel de taliban als strijders van Islamitische Staat (IS) zijn actief in de provincie. Ze voeren geregeld aanslagen uit op de veiligheidsdiensten.

De taliban onderhandelen momenteel met de Afghaanse regering over vrede en sloten vorig jaar al een deal met de VS, die duizenden manschappen hebben gelegerd in het land. In die overeenkomst staat onder meer dat de taliban geen internationale troepen meer mogen aanvallen. Die deal moest de weg vrijmaken voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen. De VS en de taliban verwijten elkaar inmiddels zich niet aan de afspraken te houden.