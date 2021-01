Straatracer rijdt politie-inspecteur aan in Evergem

Het Oost-Vlaamse parket gaat een 23-jarige man voorleiden voor de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag. De man reed vrijdagavond in Evergem een agent aan toen de politie wou tussenkomen bij een straatrace met een tiental wagens.

De politiezone Assenede/Evergem kreeg vrijdagavond omstreeks 22.30 uur een oproep dat drie voertuigen aan het straatracen waren in Evergem. Een ploeg van PZ Assenede/Evergem stelde in de Amerigo Vespuccilaan in Evergem een bijeenkomst vast van een tiental sportieve voertuigen. De politie maakte zich kenbaar, maar de bestuurders reden daarop weg aan een hoge snelheid. Ze maken hierbij verschillende verkeersinbreuken.

Eén politie-inspecteur maande een voertuig aan om te stoppen. Maar de bestuurder van het voertuig wou hieraan geen gevolg geven en zette zijn vlucht verder. In zijn vlucht reed hij de inspecteur aan. ‘De inspecteur kwam met zijn borstkas op het voertuig terecht. Daardoor is hij vijf dagen arbeidsongeschikt’, zegt de woordvoerster van het Oost-Vlaamse parket.

De bestuurder van het voertuig kon uiteindelijk gearresteerd worden. Het gaat om een 23-jarige man uit Gent met de Bulgaarse nationaliteit. Zijn voertuig werd in beslag genomen. Het parket zal de man voorleiden voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid.