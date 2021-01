Voor elke provincie een mobiele bus: 750 tests per dag

Een mobiele testbus die uitrijdt naar waar het brandt: vanaf maandag zal het in élke Vlaamse provincie mogelijk zijn. Dat bevestigt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Drie testbussen van UZ Antwerpen rijden nu al rond. De teams nemen in korte tijd de neuswissertests af, waarna die samen getransporteerd en geanalyseerd worden. De snelheid en de lage drempel om een test af te nemen zijn de grote voordelen van de mobiele teams.

De bussen bedienen de provincies Antwerpen en Limburg. Maar ook elders in Vlaanderen staan teams klaar om het project te volgen. Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt nu dat vanaf maandag in álle Vlaamse provincies bussen zullen uitrijden om snel uitbraken te detecteren. Het UZ Gent zal rondrijden in Oost- en West-Vlaanderen. Het UZ Leuven in Vlaams-Brabant.

De bussen kunnen 750 tests per dag afnemen. ‘De mobiele testteams kunnen ingezet worden als er ergens een uitbraak voordoet, als er veel mensen op korte termijn moeten worden getest, bijvoorbeeld in een school’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.