Antwerp ondanks Lamkel Zé-show pas in slotfase voorbij rode lantaarn Waasland-Beveren

Antwerp heeft in extremis de drie punten binnengehaald tegen rode lantaarn Waasland-Beveren: 3-2. De door de supporters zo verguisde Didier Lamkel Zé trapte The Great Old met rake afstandsschoten tot twee keer toe op voorsprong, maar twee tegengoals waar doelman Ali Beiranvand er niet goed uitzag leken de thuisploeg van een verdiende zege te houden. Pas in de slotfase wist de mee opgerukte Dylan Batubinsika de 3-2 over de streep te trekken. Antwerp springt voorlopig over Genk naar de tweede plek.

De nummer zeven van Antwerp begon weer in de punt – volgens Frank Vercauteren had hij ‘geen alternatieven’ – ondanks de smeekbede van de fans hun enfant terrible deze maand nog te verkopen. Eén van zijn eerste ballen: gevaarlijk balverlies in de middencirkel. Na tien minuten: een dot van een gemiste kans op voorzet van Jordan Lukaku. En dan, vanop dertig meter, een positie vanwaar geen enkele trainer zijn speler graag op doel ziet trappen: een knal recht in de winkelhaak.

Als een dolle ging het richting de lijn, glijdend over de knieën. Richting hoofdtribune, waar alle hoge piefen zitten. Hij had een papiertje klaar in zijn kous dat hij vluchtig toonde. ‘Bertoua, je suis là’, een verwijzing naar de plek waar hij opgroeide. Lamkel Zé, het auto-ongeval in slow motion. Je weet dat het slecht gaat aflopen, maar toch kan je niet stoppen met kijken. Zijn ‘pote’ Dylan Batubinsika trok hem vlug het papiertje uit de handen.

Wild uitkomen Beiranvand kost Antwerp opnieuw tegengoal

Antwerp had het wel verdiend. Met dezelfde elf als tegen Eupen duwde het Waasland-Beveren helemaal achteruit. Vaak over links, onder impuls van een sterke Jordan Lukaku, die zelf ook nog eens doelman Nordin Jackers op zijn weg vond. Nicky Hayen had wel gesleuteld aan zijn ploeg, maar behalve bijwijlen zeven verdedigers in de eigen zestien leverde dat amper wat op.

Tot op slag van rust. Jordan Faucher, dankzij zijn twee goals tegen KV Mechelen ineens in de basis tegen zijn ex-club, mocht ineens vrij door richting Beiranvand. De Antwerp-keeper kwam veel te enthousiast uit zijn doel. Faucher kon nog wel afdrukken, maar werd daarna gewoon omvergekegeld. Penalty! Een kolfje naar de hand van Michael Frey, die de elfmeter rustig omzette.

Lamkel Zé slaat nog eens toe

Na rust ging de rode dominantie gewoon verder. Twee keer geharrewar na een hoekschop leverden twee keer net geen goal op. Maar toen kwam Lamkel Zé nog eens aan de bal op een positie vanwaar geen enkele trainer zijn speler graag op doel ziet trappen. De kap achter het steunbeen was knap, de beslissende deviatie van Felix Bastians gelukkig. De bal rolde tergend traag via de paal over de lijn. Deze keer slaagde Lamkel Zé er met een vuistje voor Vercauteren zelfs in te vieren als een speler van dertien in een dozijn.

Antwerp leek de match op zak te hebben, maar opnieuw gaf het de voorsprong uit handen bij één van de zeldzame keren dat Waasland-Beveren in de buurt van doel kwam. De ingevallen Birger Verstraete was zo druk bezig met geen tweede gele kaart pakken dat hij Michael Frey wel heel makkelijk liet doorlopen. Beiranvand liet de schuiver tegen de netten schieten. Is die nieuwe doelman er nu nog niet?

Gelukkig voor de Iraniër leverde het wanhoopsoffensief dat de thuisploeg opzette in de slotfase resultaat op. De mee opgerukte Dylan Batubinsika buffelde de 3-2 in doel. Door de zege springt Antwerp voorlopig over Genk naar de tweede plek in de stand en start Frank Vercauteren met een stevige twaalf op vijftien. Waasland-Beveren blijft ook na dit weekend de rode lantaarn van onze Jupiler Pro League en moet hopen dat de concurrentie geen punten pakt.