Resultaten coronatests in twee Antwerpse wijken bekend: 45 van de 1.527 positief

Vorige week werden 6.500 inwoners van twee buurten in postcode 2018 opgeroepen om zich te laten testen. De testperiode liep vandaag af en ondertussen werden de resultaten van 1.527 bewoners geanalyseerd, 45 personen testten positief op covid-19. De Britse variant werd bij zes personen vastgesteld. Daarnaast werden ook de resultaten van ongeveer achthonderd leerlingen en leerkrachten van zes basisscholen in de betrokken buurten geanalyseerd.

Het aantal covid-19-besmettingen in de twee buurten steeg vorige week tot vier maal het stedelijke gemiddelde. Om deze evolutie op de voet te volgen, zette de stad Antwerpen een brede testing op. Alle inwoners vanaf 6 jaar (ongeveer 6.500 personen) uit de wijken werden opgeroepen om zich te laten testen op Spoor Oost. Vandaag konden ze dat voor de laatste dag doen. Ondertussen werden 1.527 tests van bewoners en ongeveer achthonderd tests van leerlingen en leerkrachten in de buurt geanalyseerd.

‘We zijn erin geslaagd om op enkele dagen tijd een representatief staal te krijgen voor twee hele buurten in onze stad. Dat is een primeur in dit land, en ik wil iedereen die is ingegaan op de testing dan ook bedanken’, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Brede testing

De brede testing in twee wijken in de zone 2018 bevestigt de hogere incidentiegraad van het coronavirus. Tegelijk is het aantal besmettingen met de Britse variant, volgens de gegevens van deze testing, beperkt . ‘Deze resultaten zijn geen reden tot paniek’, stelt schepen van Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA), ‘maar verder onderzoek via contact tracing en het strikt naleven van de maatregelen zijn nu prioritair’.

Vijf van de zes scholen blijven open

Ook in de zes scholen in het gebied werden tests afgenomen. In totaal ongeveer zevenhonderd leerlingen en honderd leerkrachten werden er getest.

De resultaten van de tests werden nauwgezet geanalyseerd door een team van medische experten. Professor Herman Goossens van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA): ‘Door de verspreiding van verschillende varianten van het coronavirus moeten we meer analyses uitvoeren om zowel de besmettelijkheid als de implicaties ervan uit te klaren. Daarom is het goed breder te testen en medische achtergrondinformatie te vergaren die absoluut noodzakelijk is om het verloop van de curve op te volgen.’

Volgens dokter Jan Stroobants van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) beantwoorden de resultaten van de brede testing een aantal vragen: ‘De besmettingsgraad kan nog onder controle gehouden worden en dat is een opsteker. Vooral het relatief lage aantal besmettingen met de Britse variant is hoopgevend. Het belang van contact tracing is nu echter van kapitaal belang. Besmette personen moeten zo snel mogelijk in isolatie geplaatst worden.’

Opvolging door Covid-coaches

Vanaf 1 februari gaat het nieuwe project met lokale Antwerpse Covid-coaches van start. Zij contacteren Antwerpenaren die besmet raakten met het coronavirus en geven informatie over de te volgen richtlijnen en ondersteunen om quarantaine en thuisisolatie mogelijk te maken.

De stad zet in eerste plaats in op zwaarder getroffen buurten. De coaches zullen dus ook in de getroffen buurten in 2018 aan de slag gaan. Mensen die positief testten kunnen een telefoontje van een Covid-coach krijgen. Zo worden mensen met een besmetting maximaal ondersteund om hun quarantaine goed door te maken. In deze specifieke situatie zal de Joodse ambulancedienst Hatzoloh de Covid-coaches ondersteunen.