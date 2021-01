Oostenrijker laat fortuin na aan Frans dorp waar hij onderdook voor nazi’s

De Oostenrijker Eric Schwam heeft een deel van zijn fortuin nagelaten aan het Franse dorp Chambon-sur-Lignon, als dank dat hij en zijn familie daar konden onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 90-jarige Schwam overleed op 25 december.

Burgemeester Jean-Michel Eyraud had twee ontmoetingen met de Oostenrijker om alles te regelen. Hij wilde niet zeggen om hoeveel geld het ging, maar het is ‘een groot bedrag voor het dorp’. De voorganger van Eyraud sprak eerder ook met Schwam, volgens de oud-burgemeester gaat het om 2 miljoen euro. De Oostenrijker wou dat het geld wordt besteed aan onderwijs en jeugdinitiatieven zoals onderwijsbeurzen.

Schwam en zijn familie kwamen in 1943 naar het bergdorp. De dorpsbewoners huisvestten de familie in de lokale school om ze te verbergen voor de nazi’s. De familie Schwam vertrok in 1950 weer uit het dorp. Eric Schwam keerde later terug en studeerde farmaceutische wetenschappen in Lyon, waar hij zijn vrouw ontmoette. Ze kregen geen kinderen.

Chambon-sur-Lignon is een bekend onderduikdorp. Inwoners hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog veel mensen geholpen. Het dorp heeft ongeveer 2.500 Joden beschermd tegen de nazi’s. Daarvoor hielpen de dorpelingen ook al mensen die vluchtten tijdens de Franse Revolutie en de Spaanse Burgeroorlog. Meer recent hebben ze veel mensen uit Afrika en het Midden-Oosten opgenomen.