Republikeins parlementslid onder vuur na ophefmakende uitspraken over wapendracht

Enkele weken na haar start in het Congres ligt Marjorie Taylor Greene, een Republikeins parlementslid uit Georgia, onder vuur voor uitspraken die ze in het verleden heeft gedaan over de wapendracht. Ze achtervolgde een jongeman die de schietpartij in Parkland in 2018 overleefde en steunt openlijk de extreemrechtse complotgroep QAnon.

In een video uit 2019, die nu is opgedoken, achtervolgt Greene David Hogg. Hij overleefde de schietpartij van 14 februari 2018 in een school in Parkland, waarbij 17 scholieren en leerkrachten het leven lieten. Hogg zet zich sindsdien in voor strengere wapenwetten, en Greene vraagt hem waarom hij vuurwapens aan banden wil leggen. Ze noemt hem een lafaard en zegt dat hij betaald wordt door George Soros en andere liberalen met veel geld. Het Congreslid volgt eveneens de complottheorie QAnon, waarvan de aanhangers denken dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, die betrokken zijn bij een complot tegen president Trump. De afgelopen jaren werd vanop haar sociale media berichten geliket waarin Democratische politici, waaronder Nancy Pelosi, met de dood worden bedreigd.

‘We vechten voor vrede, maar we krijgen ook te maken met doodsbedreigingen en gewapende intimidatie, gewoon omdat we niet willen dat onze vrienden sterven’, schreef Hogg op Twitter nadat de video boven water kwam. ‘Dit is niet het land dat we moeten zijn.’

‘Geen platform geven’

De voorzitter van de deontologische commissie van het Huis van Afgevaardigden, Ted Deutch , vindt dat de Republikeinse niet meer kan dienen in het Congres. ‘Greene verloochent de schietpartij in Parkland en beledigt de nagedachtenis aan 17 vermoorde mensen’, schreef Deutch op Twitter. ‘Ze zou geen platform mogen hebben om gevaarlijke leugens te verspreiden. Toch zeker niet als een lid van het Congres.’

Samen met Democraat Jimmy Gomez stelt hij een resolutie op om Greene uit het huis te weren. Zo’n uitzetting is uitzonderlijk en kan enkel met een tweederdemeerderheid. De Democraten zouden 67 Republikeinen moeten overtuigen om Greene uit het Huis te kunnen zetten.

Greene reageert dat de media en de Democraten haar in het vizier hebben, simpelweg omdat ze een conservatieve Republikein is. ‘Ze komen achter me aan om ik, zoals president Trump, altijd de conservatieve waarden zal verdedigen. Ze willen met vernietigen omdat ik het volk vertegenwoordig. En dat haten ze’, reageerde Greene.

Vorige week werd haar Twitteraccount geschorst, omdat ze de regels rond de integriteit van het platform geschonden had. Haar berichten hadden een disclaimer gekregen op Twitter dat de beweringen rond verkiezingsfraude niet bewezen werden, en de tweets konden ook niet beantwoord of geretweet worden. Zondag 17 januari besliste Twitter om haar account op te schorten voor 12 uur, in het kader van de strijd tegen berichten die oproepen tot geweld nadat Trump-aanhangers op 6 januari het Capitool bestormden.