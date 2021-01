Opvoeder topsportinternaat veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

W.W., opvoeder in het Gentse topsportinternaat waar zowat alle topgymnasten en andere jonge topsporters verblijven, is veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij mag tien jaar geen beroep of hobby uitoefenen waarbij hij met minderjarigen in contact komt, krijgt een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een geldboete van 4.000 euro waarvan de helft met uitstel.

De zaak kwam aan het licht na twee klachten van internaatbewoners, een van een meisje en een van een jongen. Toen ze vijftien was, kreeg het meisje naar eigen zeggen voor het eerst te maken met haar opvoeder, op dat ogenblik een dertiger. Hij kocht een aantal keer pikante lingerie en legde die onder haar hoofdkussen in het topsportinternaat. Hij raakte haar opvallend vaak aan en maakte seksuele toespelingen. De man, inmiddels een prille veertiger, zei voor de rechtbank dat hij wel dicht bij de studenten stond maar nooit over de grens ging. Hij geeft toe dat hij ondergoed kocht, maar naar eigen zeggen pas toen ze achttien was – en dus meerderjarig – en niet langer op het internaat, maar op kot zat.

Later hadden beiden ook een relatie, maar de rechtbank acht W.W. schuldig. ‘Hij had een te nauwe relatie met studentes in het internaat en maakte misbruik van zijn positie als opvoeder’, zo luidt het. ‘Door tot drie keer toe pikant ondergoed voor haar te kopen met de boodschap dat ze het moest tonen, heeft de beklaagde haar seksuele integriteit geschonden.’ Bovendien werd hij verschillende keren van oversten in het internaat gewaarschuwd voor zijn gedrag.

Twijfel bij tweede klacht

W.W. stond ook terecht voor seksueel misbruik van een jongen die op het topsportinternaat verbleef. Het meisje en de jongen rapporteerden beiden aan de politie los van elkaar. De rechtbank sprak de opvoeder vrij voor seksueel misbruik van de jongen, omdat er twijfel is.

W.W. mag tien jaar lang geen beroep of hobby meer uitoefenen waarbij hij in contact komt met kinderen. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en moet hij een boete van 4.000 euro, waarvan de helft met uitstel, betalen. De man kan nog in beroep gaan tegen de veroordeling.

Aan het Gentse topsportinternaat verblijven zowat alle topgymnasten vanaf hun elfde tot achttien jaar, net als tieners in andere sportdisciplines.