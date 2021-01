Regi Penxten en Elke Vanelderen na negen jaar huwelijk uit elkaar

‘Eenentwintig jaar geleden kruisten onze blikken voor het eerst. Nu, na negen jaar huwelijk, hebben Elke en ik beslist elk onze eigen weg te gaan’, zo kondigt Regi Penxten zijn breuk met Elke Vanelderen aan via Facebook.

Het koppel zegt vol liefde terug te kijken op hun jaren samen. ‘Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden’, klinkt het bij een foto van het koppel. Penxten geeft ook aan dat hun belangrijkste prioriteit hun twee dochters zijn. En ze daarom dus nog vaak samen te zien zullen zijn: ‘Onze kinderen blijven ons hoogste goed. Je zal ons daarom in de toekomst nog altijd samen op restaurant of in een pretpark terug zien.’

Elke postte hetzelfde bericht op haar Instagrampagina met dezelfde foto erbij van hun beiden.