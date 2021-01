Het KMI waarschuwt voor rijm- en ijsplekken vanaf zaterdagochtend tot -avond. Dat kan over heel het land leiden tot gladheid op de wegen.

Code geel geldt voor alle Belgische provincies. Dat betekent dat er kans is op lokale ijzel of rijm- of ijsplekken. In de loop van de ochtend is er in Vlaanderen kans op gladheid, na de middag is Wallonië aan de beurt.