Betoging in de regen voor overleden Ilyes Abbedou

Vijf verschillende organisaties riepen op tot een betoging in Brussel aan de Congreskolom in de Koningsstraat. Ze willen meer informatie over de omstandigheden van het overlijden van Ilyes Abbedou. ‘Men mag niet sterven, alleen en verlaten in een cel, omdat men geen papieren heeft’, vindt de organisatie voor mensen zonder papieren.

De betoging vindt plaats in de buurt van het politiecommissariaat waar Abbedou op 19 januari na zijn arrestatie overleed. De dertiger werd maandag in Laken gearresteerd door een politiepatrouille. Volgens sommige bronnen gebeurde dat nadat hij was betrapt bij een winkeldiefstal. Maar het Brusselse parket kan dat niet bevestigen en spreekt van een administratieve aanhouding, omdat de man illegaal op het Belgische grond­gebied verbleef. Hij werd overgebracht naar een politiecel, waar hij dinsdag dood werd aangetroffen. Het is nog steeds onduidelijk hoe de man overleden is, maar het parket sluit politiegeweld uit.

‘We willen de waarheid kennen, over de 24 uur die verstreken zijn tussen zijn arrestatie en de aangifte van zijn dood’, schreven de organisatoren van de betoging bij de oproep op Facebook. Vijf organisaties bundelen de krachten, onder meer ngo’s voor sans-papiers en migranten, maar ook groepen die tegen ‘politierepressie’ willen strijden. Voor de organisatoren is de oplossing voor dit probleem regularisatie. ‘Men mag niet sterven, alleen en verlaten in een cel, omdat men geen papieren heeft.’

De betogers kregen toestemming van de politie om op straat te komen met maximaal 100 mensen. Dat bevestigt politiecommissaris Olivie Slosse aan Bruzz. De coronaregels moeten gerespecteerd worden en de betoging moet statisch plaatsvinden.

Rellen in Brussel

In de Kamer werd overigens gedebatteerd over de dood van Ibrahima Barrie, die vorige week onwel was ­geworden in een Brussels ­politiecommissariaat en achteraf overleed. De dood van Ibrahima leidde tot zware ­rellen in Brussel. Sommige Kamer­leden hadden vragen bij de gebrekkige opleiding en uitrusting van agenten die ­moeten omgaan met nood­situaties, anderen hadden het vooral over de rellen zelf.