Een familie in Chester in het Verenigd Koninkrijk vreesde voor het leven van enkele paarden die vast kwamen te zitten in een ondergelopen weide. Ze vroegen een buur om met zijn drone over het overstroomde gebied te vliegen en de paarden te lokaliseren. De paarden staken nog net met hun hoofd boven. Uiteindelijk kon een voorbijganger op een sup hen redden.