Vaccin Johnson & Johnson beschermt bij één dosis voor 66 procent tegen covid-19

Eén dosis van het vaccin van Johnson & Johnson is in 66 procent van de gevallen effectief tegen covid-19, blijkt uit grote fase 3-studie. Het farmabedrijf zegt dat het vaccin 66 procent van milde tot ernstige gevallen voorkomt. Geen van de gevallen in de studie moest worden opgenomen of is gestorven.

Op basis van deze resultaten plant Johnson & Johnson in februari een snelle aanvraag tot goedkeuring in de VS te doen.

Het vaccin van Johson & Johnson wordt toegediend met één dosis. Het bedrijf onderneemt wel verdere studies om te kijken of een tweede dosis de immuunrespons versterkt.

Andere vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech veroorzaken een sterkere immuunrespons, met een effectiviteit van zo’n 90 procent. Toch biedt het vaccin van Johnson & Johnson voordelen. Er is maar één dosis nodig, en het kan bewaard worden op koelkasttemperatuur.

Minder goed nieuws is dat de studie van Johnson & Johnson aantoont dat de varianten een uitdagingen vormen voor vaccins. In de Verenigde Staten, waar zich minder varianten lijken te verspreiden, is het vaccin 72 procent effectief. In Zuid-Afrika waar variant B.1.351 rondgaat, is het maar 57 procent effectief; En in Latijns-Amerika, met een Braziliaanse variant in opgang, gaat het om 66 procent effectiviteit.

Hoe komt het nu dat we zo snel een vaccin hebben? En is het wel veilig? Professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels legt het uit in onderstaande video.