De Amerikaanse actrice Kristen Stewart vertolkt de rol van prinses Diana in de biografische film Spencer. Voor het eerst is een beeld vrijgegeven van Stewart en de gelijkenis is treffend.

Gekleed in een rode mantel, een zwarte rolkraagtrui en een zwarte hoed met bijpassende sluier poseert de actrice op de set van Spencer. Dankzij de blonde bob is de gelijkenis met de overleden prinses Diana treffend. De manier waarop ze haar hoofd kantelt en verzonken lijkt in gedachten, doet meteen aan de betreurde prinses denken.

De actrice gaf eerder al aan dat ze de rol ‘best intimiderend vond’. ‘Mensen kénnen die stem. Ze is zo apart en bijzonder. Ik ben daarvoor hard aan het werken met een dialectcoach’, zegt Stewart.

Weekend in Sandringham

De foto is de eerste die wordt vrijgegeven van Kristen Stewart in de rol van prinses Diana. De nieuwe, biografische film is geschreven door Peaky Blinders-bedenker Steven Knight en draait om een weekend uit het leven van prinses Diana. We krijgen te zien hoe ze de kerst doorbrengt met de koninklijke familie op Sandringham. Haar tragische dood zal niet aan bod komen. In plaats daarvan komt de relatie met haar man en haar liefde voor prins Harry en prins William in de aandacht.

Ook Timothy Spall (Mr. Turner), Sally Hawkins (The shape of water) en Sean Harris (Mission impossible 5) spelen mee in de film. De film wordt gedraaid in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De film komt vermoedelijk in de herfst van dit jaar uit. Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat prinses Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs.