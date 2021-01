Na een maand vaccineren hebben in Vlaanderen 94.000 rusthuisbewoners en ruim 70.000 zorgverleners een prik gekregen. ‘De vaccinatiecampagne begint goed te lopen en zal de komende weken crescendo gaan’, verzekert minister-president Jan Jambon.

‘Er is nogal wat zenuwachtigheid doordat vaccinproducenten vaak last minute de leveringsschema’s aanpassen. Dat is zeer vervelend, en het is belangrijk dat Europa en de federale regering de druk hoog ...