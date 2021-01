Belgian Cats in tweede pot voor loting olympisch baskettoernooi

De Belgische nationale basketploeg bij de vrouwen is in de tweede pot onderverdeeld voor de loting van het olympisch baskettoernooi (26 juli-8 augustus), zo bevestigde de Internationale Basketfederatie Fiba vrijdag. De loting wordt op 2 februari achter gesloten deuren gehouden in het Zwitserse Mies.

De potten werden onderverdeeld op basis van de wereldranking. De Belgian Cats staan daarin op de zesde plaats en kwamen zo in pot twee terecht. Daardoor krijgen ze al zeker een van de toplanden uit pot één voorgeschoteld. Dat zijn wereldkampioen en titelverdediger Verenigde Staten (Fiba 1), Australië (Fiba 2) en Spanje (Fiba 3). ‘Op de eerste plaats komt het erop aan de groepsfase te overleven en vervolgens zullen we wel zien’, vertelde bondscoach Philip Mestdagh vrijdag aan Belga.

‘Als ik mag kiezen, ga ik voor Spanje in de groepsfase. Ik weet ook wel dat als we met de VS in de groep zitten, we hen vermijden in de kwartfinales, maar tegen Spanje schat ik onze winstkansen toch hoger in.’

Canada (Fiba 4) en Frankrijk (Fiba 5) zitten samen met België in pot twee. De derde pot is samengesteld uit Servië (Fiba 8), China (Fiba 9) en Japan (Fiba 10). In pot vier zitten Nigeria (Fiba 14), Zuid-Korea (Fiba 19) en Puerto Rico (Fiba 22). ‘Uit de derde pot heb ik niet meteen een voorkeur, al zou ik toch liever het thuisland vermijden. Uit pot vier is Nigeria zonder enige twijfel de te vermijden tegenstander.’

Twaalf landen hebben zich gekwalificeerd voor het olympisch basketttoernooi in Tokio. Zij worden tijdens de loting onderverdeeld in drie groepen van vier landen waarvan de top twee en de twee beste derdes doorstoten naar de kwartfinales.