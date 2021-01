Wout van Aert verwacht tweestrijd met Van der Poel

Wout van Aert verkende vrijdagochtend het parcours van het WK in Oostende. De kopman van de Belgen stond vooraf de pers te woord en kon dus nog niet veel indrukken geven over het parcours.

Geen babbel na de verkenning, want Van Aert wilde dat liever niet doen. ‘Sorry, maar uitleg geven nadat ik mij eerst in het zweet heb gereden en kou zit te lijden hier in de mixed zone, ga ik niet doen’, sprak hij voor z’n tocht op het strand en aan de renbaan.

Al kent Van Aert het parcours natuurlijk. Hij kroonde zich tot Belgisch kampioen in 2017 in Oostende. ‘Maar ik heb begrepen dat er wel wat wijzigingen zijn doorgevoerd’, ging hij verder. ‘Dus is zo’n verkenning wel van belang. Vooral ook om een goed gevoel te krijgen en om het materiaal eens te testen. Op een gewone cross verken je pas de dag zelf en vind je soms tijdens de cross betere lijnen. Op een WK wil je beter voorbereid zijn en niks aan het toeval overlaten.’

Al zijn de weersomstandigheden zondag wellicht totaal anders. ‘Klopt’, ging hij verder. ‘De wind zal anders blazen, dat zal zeker van belang zijn, maar de zandstroken blijven uiteindelijk wel hetzelfde. Ik ben ook benieuwd wat het tij gaat geven.’

Van Aert is blij met de conditie die hij te pakken heeft voor het WK. De voorbije week deed hij het iets rustiger aan. ‘Dinsdag en woensdag heb ik wel nog deftig getraind’, sprak hij. ‘Maar sinds donderdag doe ik het rustig en hopelijk heb ik zondag superbenen. En ja, ik heb ook genoeg nachtrust gehad, want ik heb de voorbije dagen in de logeerkamer geslapen. Ik koos het zekere voor het onzekere. Voor het BK deed ik dat niet, want toen wou ik er de eerste nachten bij zijn om Sarah te helpen, maar intussen loopt het allemaal wat vlotter.

Favoriet

Specialisten zoals Sven Nys en Bart Wellens waren het er de voorbije week over eens: op dit parocurs is Van Aert de favoriet. ‘Ik heb dat ook gelezen op sociale media’, lachte Van Aert. ‘Op zich zegt dat weinig, maar dat is wel leuk. Kijk, ik had al veel vertrouwen voor ik aan het seizoen startte. Het gaat goed en ik wist dat het een WK-parcours voor mij zou zijn. Ik heb hier naartoe toegeleefd. Toch vind ik niet dat ik de grote favoriet ben. Dat is Mathieu die al meer gewonnen heeft. De druk ligt bij hem, maar ik besef dat ik hier een mooie kans heb op de trui. Het is alweer een tijdje geleden.’

De sfeer in het Belgische kamp is goed, iedereen zit op één lijn. ‘Er is al gepraat. De start wordt zeer belangrijk, maar daarna zal het snel iedereen voor zich zijn. Ik verwacht een duel met Mathieu, de laatste weken hebben duidelijk gemaakt dat ik de enige Belgische kanshebber op goud ben en ik verwacht niet dat anderen lang bij ons zullen blijven. De andere medailles? Laurens Sweeck en Thomas Pidcock zullen misschien een tijdje met ons rijden, maar op het einde zal het een duel zijn’, eindigt hij.