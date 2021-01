Situatie in Portugal zorgwekkend: ‘Het aantal doden stijgt onvoorstelbaar snel’

Na versoepelingen in de kerstperiode kampt Portugal met zijn ergste coronavirusopstoot sinds het begin van de pandemie. De ziekenhuizen staan onder zware druk.

‘Het aantal doden stijgt onvoorstelbaar snel’, verklaarde president Marcelo Rebelo de Sousa in een toespraak. ‘De druk is extreem. We moeten snel en drastisch ingrijpen.’

Zijn boodschap is duidelijk: de situatie in het land is zorgwekkend. Portugal meldde gisteren dat er de voorbije 24 uur 303 coronadoden waren geregistreerd, een record. Er werden ook 16.432 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het land met tien miljoen inwoners heeft nu zowel op het vlak van coronadoden als nieuwe besmettingen het hoogste zevendaags gemiddelde per capita.

‘De situatie is verschrikkelijk’, zei premier Antonio Costa, die van het ‘ergste moment’ in de pandemie spreekt. ‘En dat gaat zeker nog enkele weken duren.’

Opvallend is dat de premier toegeeft dat zijn regering fouten heeft gemaakt. Tijdens de kerstperiode had de regering versoepelingen toegestaan. Volgens Costa heeft dat de nieuwe opstoot mee veroorzaakt. Bovendien moet het land afrekenen met de besmettelijkere variant die in Groot-Brittannië werd ontdekt. ‘Er zijn zeker fouten gemaakt’, verklaarde hij. ‘Vooral op het vlak van communicatie, hoe ik de boodschap aan de Portugezen heb overgebracht. Wanneer ze de boodschap niet begrijpen, is dat de fout van de boodschapper.’

Ziekenhuizen onder druk

De slechte cijfers vertalen zich ook naar het terrein. Meer dan twintig ziekenwagens stonden woensdagavond aan te schuiven aan Portugals grootste ziekenhuis in afwachting van bedden die moesten vrijkomen. Meerdere ziekenhuizen hebben al bedden tekort om alle covidpatiënten op te vangen. Het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees. Medewerkers van het Cascais-ziekenhuis nabij Lissabon vertelden aan persbureau Reuters dat ze uitgeput zijn. ‘En het eind is nog niet in zicht’, zei een verpleegster.

Duitsland heeft hulp aangeboden, maar Costa zegt dat het land op dit moment vooral dokters en verplegers nodig heeft. ‘En die kunnen ze niet missen.’ Omdat het land aan de Atlantische Oceaan ligt, is het overbrengen van patiënten naar buurlanden ook niet vanzelfsprekend. Buurland Spanje kampt zelf - opnieuw - met een opstoot.

Extra maatregelen

De Portugese regering heeft extra strenge maatregelen afgekondigd. Vanaf vandaag gaat de grens met Spanje dicht. Dat gebeurde ook in de eerste coronagolf. Niet-essentiële reizen worden de komende vijftien dagen verboden, zowel per vliegtuig, trein of met de auto. Twee weken geleden - op 15 januari - is het land al in lockdown gegaan. Het parlement heeft de lockdown intussen verlengd tot minstens 14 februari. Telewerk is verplicht. Scholen zijn gesloten, net zoals niet-essentiële diensten. Volgens de premier moet het aantal besmettingen daarmee de komende weken verminderen.

Experts verwachten dat het aantal nieuwe besmettingen pas midden februari zal pieken. De Portugezen zullen dus nog een tijdlang op de tanden moeten bijten. ‘Wat we doen tot en met maart, zal bepalen wat de lente, zomer en, wie weet, de herfst zal brengen’, waarschuwde de president.