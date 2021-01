18-jarige opgepakt voor oproep tot rellen in Gent

In Gent heeft de politie een 18-jarige jongen opgepakt die op sociale media had opgeroepen tot rellen uit protest tegen de coronamaatregelen. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat de aanhouding vraagt van de tiener.

Via een account op Telegram, een socialenetwerksite, wordt een oproep verspreid om zaterdag en zondag samen te komen in Gent. Het lijkt erop dat groepen, in navolging van de rellen in Nederland, ook in Belgische steden op straat willen komen tegen de coronamaatregelen.

Een jongeman uit Gent werd donderdagavond opgepakt.

‘Naar aanleiding van oproepen op de sociale media om rellen als protest tegen de coronamaatregelen te veroorzaken in Gent, startte de politie een onderzoek. Het parket tilt zwaar aan de feiten en besliste om de verdachte voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens inbreuken op art 322 en 323 van het Strafwetboek (aanstoker tot, hoofd van of bevelvoerder in een vereniging opgericht om op personen of eigendommen wanbedrijven te plegen)’, meldt het parket vrijdag, dat zijn aanhouding vraagt.

Het parket stelt dat het streng zal optreden ‘tegen iedereen die oproept tot geweld en/of vernielingen, alsook tegen personen die dergelijke oproepen delen en bijkomend oproepen tot geweld, en zal alles in het werk stellen om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen’.

De overtreders riskeren gevangenisstraffen van zes maanden tot drie jaar.