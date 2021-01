Hele provincie kreeg fel gecontesteerde avondklok, maar buiten stad Antwerpen was effect amper merkbaar

De avondklok die gouverneur Cathy Berx afgelopen zomer in de provincie Antwerpen invoerde, had vooral rechtstreeks effect op het aantal besmettingen in de binnenstad en nauwelijks in de randgemeenten of de andere steden in de provincie. Dat blijkt uit een evaluatie die net is gemaakt en die onze redactie al kon inkijken.

‘De avondklok is effectiever als er meer besmettingen zijn. In de andere steden in de provincie Antwerpen was er nauwelijks een effect.’ Zo luidt de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar de avondklok ...